За сутки в Прикамье 301 новый случай заражения коронавирусом Поделиться Поделиться Твитнуть

Роспотребнадзор опубликовал данные исследований на коронавирус за предыдущие сутки. В Пермском крае выявлен 301 новый случай заражения COVID-19: 61 человек проходит лечение в больницах, 240 — амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Из 301 новых инфицированных — 123 мужчины, 178 женщин, в том числе 12 детей. Из взрослого населения: от 15 до 29 лет — 26 человек, от 30 до 49 лет — 73 человека, 102 человека в возрасте 50–64 и 88 человек старше 65 лет. За сутки от коронавируса скончались 10 человек.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 32 208. Ежесуточный прирост больных составил 0,9% — этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 0,95.





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