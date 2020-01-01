В Прикамье за сутки выявлено 308 новых случаев коронавируса Поделиться Поделиться Твитнуть

Роспотребнадзор опубликовал данные по заболеваемости коронавирусом за предыдущие сутки. В регионе выявлено 308 новых случаев заражения COVID-19: 90 человек проходят лечение в больницах, 218 — амбулаторно.

За сутки от коронавируса умерли девять человек. Ещё 15 скончались от сопутствующих заболеваний. Ежесуточный прирост больных составил 1%, коэффициент распространения болезни — 0,97.

Из 308 новых инфицированных — 124 мужчины, 184 женщины, в том числе 12 детей. Из взрослого населения: от 15 до 29 лет — 32 человека, от 30 до 49 лет — 103 человека, в возрасте 50–64 — 96 человек, старше 65 лет — 65 человек.

Общее число инфицированных в крае составило 31 907 человек. Погибли от COVID-19 1173 человека (и 816 — от сопутствующих заболеваний).

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