Сергей Данилов В Прикамье выявлено 320 новых случаев заражения COVID-19 Поделиться Поделиться Твитнуть

Роспотребнадзор опубликовал данные исследований на коронавирус за предыдущие сутки. В Пермском крае выявлено 320 новых случаев заражения COVID-19: 64 человека проходят лечение в больницах, 256 — амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Из 320 новых инфицированных — 139 мужчин, 181 женщина, в их числе восемь детей. Из взрослого населения: от 15 до 29 лет — 31 человек, от 30 до 49 лет — 101 человек, 91 в возрасте 50–64 и 89 человек старше 65 лет. Заболевшим назначено соответствующее лечение. Круг контактировавших лиц определён.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 31 599. Ежесуточный прирост больных составил 1,0% — этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 0,99 (на 2 января — 0,99).

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