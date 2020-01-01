На следующей неделе в Пермском крае ожидаются морозы Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермские синоптики из ГИС-центра ПГНИУ сделали прогноз погоды на январь 2021 года, сообщает ВЕТТА. По их данным, в начале месяца нас ждёт относительно тёплая погода — на 3 градуса выше нормы, количество осадков также превысит норму на 40%.

Однако этот прогноз может не сбыться из-за сильного развития сибирского антициклона, который повысит вероятность арктических вторжений в Прикамье.



Первые пять дней месяца в Пермский край будет поступать тёплый и влажный воздух из Средиземноморья. В период до 5 января прогнозируется существенная прибавка снега. Между юго-западными и восточными территориями края сохранится температурный контраст — от –7…–9 градусов на юго-западе и до –20…–25 на востоке края.



Такая погода, по предварительным данным, сохранится до 6 января, после чего на Урал сместится новый антициклон с Баренцева моря. Под его влиянием небо прояснится и усилятся морозы до –20…–25 градусов.



Во второй половине месяца прогнозируется восстановление зонального переноса воздушных масс, в связи этим температура существенно превысит норму, а также начнутся сильные снегопады.





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