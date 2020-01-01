На «Заводе Шпагина» с 4 по 10 января пройдёт фестиваль «12» Поделиться Поделиться Твитнуть

Арт-фестиваль «12» (6+) стартует 4 января. На территории «Завода Шпагина» гостей ждут этническая музыка, работы ландшафтных дизайнеров и скульпторов, а также выступления артистов театра огня.

Как поясняют организаторы, арт-фестиваль — это синтез музыки, света, природы, искусства. Он пройдёт с 4 по 10 января с 15:00 до 21:00 (7 января — технический день). Обращаем внимание: в эти дни вход для посетителей на территорию «Завода Шпагина» будет закрыт за 45 минут до окончания работы фестиваля, то есть в 20:15.

4 и 6 января в 18:00 и 19:00 гости уличного фестиваля увидят файер-шоу.

Напомним, что в этом году в рамках фестиваля СНЕГОWEEK на «Заводе Шпагина» открыты ледовые локации: каток, детские горки, ледовое пространство. Детей и взрослых ждут зимние уличные развлечения: гости, пришедшие со своими коньками, смогут проскользить вокруг дрезины и больших елей по глади необычного по форме катка. Прокатиться с ветерком с горки-паровоза и порадовать малышей играми в детской ледовой зоне. В программе фестиваля: выступления фигуристов, катание с ростовыми куклами, большими шарами.

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