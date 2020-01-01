В Прикамье за стуки выявлено 323 новых случая коронавируса Поделиться Поделиться Твитнуть

Роспотребнадзор опубликовал данные по заболеваемости коронавирусом за предыдущие сутки. В регионе выявлено 323 новых случая заражения COVID-19: 62 человека проходят лечение в больницах, 261 — амбулаторно.

Среди 323 заболевших — 120 мужчин, 203 женщины и шесть детей. Из взрослого населения: от 15 до 29 лет — 31 человек, от 30 до 49 лет — 89 человек, 122 человека в возрасте 50–64 года и 75 человек старше 65 лет.

Ежесуточный прирост больных составил 1%, коэффициент распространения болезни — 0,99. За сутки от коронавируса умерли 11 человек. Общее число погибших от COVID-19 достигло 1154 человек.

Общее число инфицированных в Пермском крае составляет 31 279 человек.







Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.