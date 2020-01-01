Елена Синица Пермского медиаменджера Сергея Якупова выпустили из СИЗО Поделиться Поделиться Твитнуть

Сергей Якупов

Константин Долгановский

Медиаменджер и журналист Сергей Якупов выпущен из СИЗО и возвращается из Минска в Пермь. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

По его словам, ему запрещён въезд в Республику Беларусь на 10 лет. Также он находится под подпиской о неразглашении.

«Сломанная дверь дома 22 декабря. Ночь в неизвестности и страхе с офигенно сильными коллегами из Пресс-клуба на стуле в Департаменте Финансовых расследований, ночь на Окрестина, неделя в СИЗО на Володарке. А потом — полчаса со следователем, час в департаменте по миграции, аэропорт Минска, Вильнюс (девушка с литовской таможни, которая меня накормила и дала связаться с Леной, спасибо вам!), Новый год в аэропорту Стамбула. Впереди — Москва и Пермь», — написал Сергей Якупов.

Напомним, 22 декабря Белорусские спецслужбы на 72 часа задержали руководителей «Пресс-клуба Беларусь». Среди задержанных оказался известный пермский медиаменеджер Сергей Якупов.Обыски и задержание проходили в рамках уголовного дела по ст. 243 ч. 2 («Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере»). После этого задержанных доставили в департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь на допрос.

Проверка проводилась по фактам нарушений налогового законодательства Республики Беларусь в отношении должностных лиц культурно-просветительского учреждения «Журналистская мастерская Пресс-клуб» и иных хозяйствующих субъектов, связанных в том числе с поступлением крупных денежных сумм из-за рубежа.

Сергей Якупов в последнее время жил в Минске, вёл несколько проектов. До этого он сотрудничал с несколькими пермскими СМИ, в том числе с «Новым компаньоном».

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