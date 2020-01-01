Елена Лодыгина журналист В Белоруссии задержали пермского медиаменеджера Сергея Якупова Поделиться Поделиться Твитнуть

Сергей Якупов

Константин Долгановский

Белорусские спецслужбы на 72 часа задержали руководителей «Пресс-клуба Беларусь». Среди задержанных оказался известный пермский медиаменеджер Сергей Якупов. Об этом сообщает информационное агентство Тut.by.

Обыски и задержание проходили в рамках уголовного дела по ст. 243 ч. 2 («Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере»). После этого задержанных доставили в департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь на допрос.

По предварительным данным, проверка проводится по фактам нарушений налогового законодательства Республики Беларусь в отношении должностных лиц культурно-просветительского учреждения «Журналистская мастерская Пресс-клуб» и иных хозяйствующих субъектов, связанных в том числе с поступлением крупных денежных сумм из-за рубежа.

Сергей Якупов в последнее время жил в Минске, вёл несколько проектов. До этого он сотрудничал с несколькими пермскими СМИ, в том числе с «Новым компаньоном».

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