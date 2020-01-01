Елена Лодыгина журналист В Свердловском районе Перми завершилось строительство детской поликлиники Инспекция Госстройнадзора выдала заключение о соответствии здания строительным нормам Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба правительства Пермского края

В Перми завершилось строительство детской поликлиники в Свердловском районе, которая строилась по типовому проекту на 350 посещений в смену. Инспекция Госстройнадзора 30 декабря выдала заключение о соответствии здания строительным нормам. После ввода объекта в эксплуатацию и лицензирования поликлиника откроет свои двери уже в первом квартале этого года.

Напомним, ранее была построена детская поликлиника в Индустриальном районе. Всего в Перми появятся пять новых детских поликлиник. В декабре Управление капитального строительства Пермского края объявило конкурс на корректировку проектной документации по детской поликлинике в Кировском районе Перми с начальной максимальной ценой контракта чуть больше 7 млн руб.

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