Елена Лодыгина журналист В Перми сократилось количество продуктовых магазинов на 3,2% В городе всё больше супермаркетов и гипермаркетов Поделиться Поделиться Твитнуть

В Перми количество продуктовых магазинов сократилось на 3,2% — на 33 магазина меньше, по сравнению с 2019 годом. Если на начало декабря 2019 года в Перми насчитывался 1031 продовольственный магазин, то через год их число снизилось до 998 торговых точек. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на данные 2ГИС.

В то же время в городе за этот же период времени увеличилось количество супермаркетов (на 5,1%) и открылся ещё один гипермаркет. Так, например, X5 Retail Group в 2020 году открыла в Прикамье 45 торговых точек «Пятёрочка», сеть «Магнит» увеличила количество своих магазинов ещё на три единицы. Пермская сеть «Семья» за прошлый год открыла четыре и закрыла два магазина.

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