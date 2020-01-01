Елена Лодыгина журналист За сутки коронавирус выявлен в 31 территории Прикамья Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Больше всего жителей с COVID-19 выявлено в Перми — 134 заболевших. На втором месте по заболеваемости идёт Гремячинск — 34 инфицированных, на третьем — Березники (18 заболевших). Ещё 17 заболевших зафиксировано в Кунгуре, по 12 — в Соликамске, Карагае и Губахе. В Пермском районе и Горнозаводске по 11 случаев заражения COVID-19, в Нытве — восемь, в Верещагино — семь. Ещё по шесть инфицированных выявлено в Краснокамске и Частых, в Елово — пять.

В Барде, Добрянке, Суксуне, Кудымкарском округе по четыре случая заболевания коронавирусом. В Орде и Березовке по три инфицированных за сутки. По два жителя с COVID-19 зафиксированы в пяти территориях: Лысьве, Красновишерске, Куеде, Чусовом и Октябрьском.

По одному инфицированному выявлено в шести муниципалитетах: Чернушке, Большой Соснове, Чердыни, Чайковском, Гайнах и Кизеле. Всего за сутки новые заболевшие обнаружены в 31 территории региона.





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