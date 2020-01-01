Елена Лодыгина журналист Пермь получит по нацпроекту новый общественный транспорт Автобусы будут закуплены в 2021 году Поделиться Поделиться Твитнуть



Константин Долгановский

Министерство транспорта РФ в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» по итогам конкурсного отбора выделит 13 городским агломерациям 3,5 млрд руб. на обновление общественного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба федерального министерства.

Всего будут закуплены 305 автобусов и 107 троллейбусов. В числе городских агломераций, прошедших конкурсный отбор, оказалась и Пермь. Также в списке городов значатся Самара, Казань, Нижний Новгород, Екатеринбург, Красноярск, Саратов, Иваново, Кемерово, Омск, Новосибирск, Воронеж и Череповец.

Напомним, ранее Министерство транспорта РФ одобрило заявку пермских властей на закупку 26 трамваев. По словам заместителя министра транспорта Пермского края Александра Клебанова, средства на обновление подвижного состава в Перми выделялись исходя из расчёта населения, — это порядка 2 млрд руб. В 2020 году было потрачено 400 млн руб. Оставшуюся сумму пермская мэрия может получить на обновление подвижного состава, уже в этом году.

В 2019 году пермская администрация закупила 85 автобусов и два трамвая. В прошлом году было приобретено семь трамваев и 30 автобусов (21 — среднего класса, и девять — большого класса).

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