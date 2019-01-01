Елена Лодыгина журналист Пермская мэрия до конца года закупит ещё 26 трамваев Поделиться Поделиться Твитнуть

Администрация Перми планирует закупить ещё 26 трамваев до конца этого года. Заявка пермского департамента транспорта была одобрена Министерством транспорта РФ. Об этом на заседании временной комиссии по транспорту Пермской гордумы сообщил начальник департамента транспорта Перми Анатолий Путин.

По его словам, изначально планировалось закупить 75 трамваев. Однако при рассмотрении заявки федеральное министерство одобрило заявку на приобретение лишь 26 трамваев. Все остальные вагоны будут закупаться за счёт городского бюджета уже в следующем году.

По словам заместителя министра транспорта Пермского края Александра Клебанова, средства на обновление подвижного состава в Перми выделялись исходя из расчёта населения, — это порядка 2 млрд руб. В этом году уже потрачено 400 млн руб. Оставшуюся сумму пермская мэрия может получить на обновление подвижного состава, но уже в следующем году.

Напомним, в прошлом году пермская администрация закупила 85 автобусов и два трамвая. В этом году было приобретено семь трамваев и 30 автобусов (21 — среднего класса, и девять — большого класса).

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