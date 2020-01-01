Мария Сыропятова Выкуп земельного участка с киоском на ул. Ленина в Перми обойдётся в 29,8 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Администрация Перми заключила соглашение об изъятии и выкупе земельного участка и павильона по адресу ул. Ленина, 84а. Это подтвердили «Новому компаньону» и в мэрии, и его владелец Александр Кириленко.

Напомним, в конце августа 2020 года в Арбитражном суде Пермского края завершился спор между департаментом земельных отношений администрации Перми и собственником имущества на этой территории. В результате стоимость выросла до 29,8 млн руб., что более чем в два раза больше изначально проведённой оценки по заказу мэрии (13,4 млн руб.).

В конце декабря это решение о стоимости выкупаемого имущества устояло в апелляционной инстанции.

В 2019 году администрация Перми начала процедуру изъятия земель и недвижимости у предпринимателей в центре Перми. Под неё попали 63 земельных участка и объекта на них, большинство из которых использовались под торговлю. Пока городским властям удалось заключить соглашения о выкупе только части недвижимости: по земле и объектам на Ленина, 84а, Островского, 93, Комсомольском проспекте, 59а, Петропавловской, 77а, 77б, а также юго-восточнее ул. Петропавловской, 77. Несколько предпринимателей оспаривают стоимость своего имущества в судах. По ряду споров решения судов увеличили стоимость выкупа.

Как пояснили в департаменте земельных отношений, проекты соглашений об изъятии земельных участков и объектов недвижимости для муниципальных нужд направляются собственникам по мере проведения оценочных работ начиная с декабря 2019 года. В случае отказа правообладателя подписывать соглашения департамент направляет в суд исковое заявление о принудительном изъятии. В настоящее время подано 13 исковых заявлений.

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