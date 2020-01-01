Елена Синица В Прикамье зарплаты менеджеров по продаже средств индивидуальной защиты выросли до 500 тыс. руб. в месяц Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В ТОП-3 самых «дорогих» вакансий Пермского края 2020 года вошли предложения для менеджера по продажам средств индивидуальной защиты (предлагаемая зарплата — от 500 тыс. руб.), для коммерческого директора (до 500 тыс. руб.) и для менеджера по продажам электротехнической и кабельной продукции (от 100 тыс. до 500 тыс. руб.). На данный момент все три вакансии закрыты. Об этом сообщает служба исследований Head Hunter.

Кроме этого, по данным исследования, в 2020 году средняя предлагаемая зарплата в регионе выросла до 45 тыс. руб. (в 2019 году — 42 тыс. руб.). Отмечается, что увеличилась и доля «белых» зарплат» (75%). «Серую» зарплату (частично — официально, частично — нет) получают 14%, «чёрную» (полностью неофициально, «в конверте») — только 5%.

Также в результате исследования выяснилось, что только 8% жителей Пермского края получат годовую премию в полном объёме (средний показатель по стране — 9%). Ещё 6% жителей Пермского края получат годовую премию частично. Около 8% рассказали, что нынче премии не будет, хотя обычно компания её выплачивает. Ещё 35% сообщили, что у них на работе в принципе не бывает годовых премий.

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