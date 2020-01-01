Мария Сыропятова В Прикамье за год урожай зерновых вырос на 19% Поделиться Поделиться Твитнуть

Алёна Ужегова

По итогам 2020 года урожай зерновых и зернобобовых культур в Пермском крае составил 356,7 тыс. тонн, что на 19% больше, чем в прошлом году. Об этом сообщает Пермьстат.

Если в 2019 году с одного гектара было получено в среднем 14,7 центнера, то в этом году — 15,4 центнера. Посевная площадь в регионе почти не изменилась — 231,1 тыс. га. В 2020 году произведено 261,8 тыс. тонн картофеля и 140,2 тыс. тонн овощей, что, соответственно, на 9,3% и 2,1% больше, чем было в прошлом году.

Основная причина падения урожайности в 2019 году — неблагоприятные погодные условия: из-за переувлажнения почв урожай не было убран на 68 тыс. га.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.