Мария Сыропятова Производство сырого молока в Прикамье — рекордное за последние 15 лет Поделиться Поделиться Твитнуть

Такой прогноз озвучили в краевом минсельхозпроде на встрече губернатора с сельхозпроизводителями края.

Погода позволила в этом году убрать только 90% площадей. Часть потерь была возмещена за счёт более высокой урожайности. В производстве молока и мяса благодаря инвестициям прошлых лет наблюдается рост производства продукции.

По данным краевого минсельхозпрода, урожай в этом году был собран на площади 628 тыс. га, что составляет почти 90% от площадей, убранных в 2018 году. Зерновых и зернобобовых собрали в 2019 году 356 тыс. т. Картофеля накопали 62 тыс. т, что на 23% меньше, чем в 2018 году. Овощей в 2019 году убрали 26 тыс. т, что примерно на уровне 2018 года — 25,8 тыс. т. С учётом остатков кормов 2018 года, обеспеченность кормами на одну условную голову составляет 27,7 ц (при средней норме 33 центнера).

Урожай существенно пострадал на площади 68 тыс. га из-за обильных осадков и переувлажнённости почв, но благодаря росту урожайности часть потерь удалось отыграть.

«Сельхозработы в этом году проводились в неблагоприятных погодных условиях, —рассказала на совещании министр сельского хозяйства и продовольствия Пермского края Оксана Бреднева. — Несмотря на это, удалось сохранить темпы прироста продукции благодаря животноводству и наработкам в предыдущие успешные для сельского хозяйства годы», — добавила глава краевого минсельхозпрода.

По прогнозу краевого минсельхозпрода, к концу 2019 года производство сырого молока составит 528 тыс. т, что на 4% больше, чем в 2018 году. Для региона это лучший результат за последние 15 лет. Также предполагается, что к концу года будет произведено более 100 тыс. т мяса. Если этот показатель сравнивать с итогами 2018 года, то в 2019 году наблюдается рост на 4 % по данному показателю.

На поддержку сельхозпроизводителей, пострадавших из-за погодных условий, по поручению губернатора из краевого бюджета выделили дополнительно 80 млн руб.

«Сегодня нас слушают, слышат, и наши вопросы конструктивно решаются, — отметила работу краевых властей директор ООО «Уралагро» Елена Качина. — Чувствуется работа министерства сельского хозяйства и продовольствия Пермского края и других министерств. Сейчас доехали от Бабки до Частых за 35 минут, дорога пока не закончена, но это уже совершенно другое качество», — поблагодарила она за отработанный по итогам предыдущих совещаний вопрос.

В весенне-осенние периоды аграрии сталкиваются с ещё одной проблемой — отсутствием возможности проезда негабаритной сельхозтехники по автодорогам к полям. Руководитель ООО «Спасбардинский» (Кишертский район) Сергей Кузнецов отметил, что каждый год им приходится уплачивать штрафы за то, что сельхозтехника ездит по трассам, при этом другим способом доставить технику на хозяйства невозможно. Губернатор поручил министру транспорта рассмотреть вопрос по оформлению разрешения на проезд негабаритной сельхозтехники на время полевых работ.

Также на встрече подняли вопрос организации съездов с трасс для пользования сельхозтоваропроизводителями. Дорожники во время реконструкции автодорог разбирают построенные съезды, поскольку такие объекты не предусмотрены проектной документацией. Как доложил министр транспорта Прикамья Николай Уханов, всего в Пермском крае сельхозпроизводители нуждаются в обустройстве 621 съезда с дорог, 415 из них относятся к дорогам местного значения, 145 — к региональным трассам, и ещё 61 — к федеральным. Если решение вопросов по федеральным трассам из-за длительных процедур согласование может затянуться, то по местным и региональным дорогам большинство вопросов может быть решено уже к посевной кампании следующего года.

По поручению губернатора Максима Решетникова минтранс проведёт встречи с фермерами и аграриями и властями муниципалитетов, чтобы определить чёткий перечень необходимых съездов. Дороги местного значения находятся в сфере ответственности муниципалитетов, поэтому краевому минтрансу поручено и отслеживать решение вопросов по конкретным съездам. До 1 марта 2020 года все согласования по съездам с местных дорог должны быть завершены. Работы по организации съездов предполагается проводить за счёт средств, выделенных на обслуживание и содержание дорог.

По мнению сельхозпроизводителей, выбранный формат работы себя оправдывает: открытый диалог позволяет доносить до главы региона самые острые вопросы и быстро получать обратную связь.

«Каждое совещание начинается с ответов на те вопросы, которые были поставлены на предыдущих, — делится впечатлениями директор ООО агропредприятия «Заря Путино» Армен Киракосян. — И быстро решаются задачи, которые раньше сдвинуть было невозможно», — отмечает директор агропредприятия.

Директор ООО «Овен» Владимир Тихомиров также говорит о том, что ежеквартальные совещания сельхозпроизводителей с губернатором приносят результаты:

«Вдвое сократилось количество вопросов, которые поднимались сельхозпроизводителями на предыдущем совещании два месяца назад, — рассказал Владимир Тихомиров. — Если будем продолжать раз в квартал собираться и конструктивно разбирать все возникающие вопросы, то проблем будет значительно меньше. За один раз всё не сделаешь, важно, что процесс начался», —считает руководитель сельхозпредприятия.