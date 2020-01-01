Елена Синица Глава прикамского района перечислил на благотворительность выписанные ему премии в размере 300 тыс. руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По информации «Нового компаньона», глава администрации Большесосновского муниципального района Владимир Тресков перечислил выписанные ему премии в благотворительный фонд «Берегиня». Сумма перевода составила 300 тыс. руб.

Ранее СМИ сообщали, что Тресков получит перед Новым годом премию в размере 15 окладов. Такое решение было утверждено и поддержано большинством голосов Земсобрания.

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