Мария Сыропятова Из Перми запустят ещё один горнолыжный экспресс Он будет следовать до «Такмана» Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Со 2 января из Перми будет ходить горнолыжный экспресс «Такман». Об этом сообщает пресс-служба Свердловской железной дороги.

Перевозки пассажиров начнут по маршруту Пермь I — остановочный пункт 130-й км — горнолыжный центр «Такман» в Чусовом. Поезд №6218/6217 «Такман-экспресс» предназначен для перевозки туристов по выходным дням. Отправление из Перми — в 07:50. В черте города предусмотрены остановки на станциях Лёвшино, Голованово, о. п. Мотовилиха и Молодёжная. На остановочный пункт 130-й км электропоезд будет прибывать в 10:28.

До горнолыжного центра «Такман» рядом с Чусовым и обратно пассажиров будет доставлять автобус, расписание которого увязано со временем прибытия и отправления пригородного поезда. С остановочного пункта 130-й км «Такман-экспресс» будет обратно отправляться в 19:25, прибытие на станцию Пермь I — в 22:04.

Стоимость полного билета «электричка+автобус» в направлении туда-обратно составит 500 руб.(для учащихся — 385 руб., для детей от 5 до 7 лет — 220 руб.). Продажа билетов начинается за 10 суток.

Напомним, что второй сезон из Перми ходит горнолыжный экспресс до горнолыжного курорта «Губаха». Первый рейс он совершил 7 декабря 2019 года. Он также отправляется по маршруту Пермь I — Углеуральская — Пермь I в выходные и праздничные дни. Его стоимость чуть выше, чем на «Такман-экспресс»: стандартный билет — 690 руб. (для учащихся — 482 руб., для детей от 5 до 7 лет — 314 руб.). Отправление — в 7:05.

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