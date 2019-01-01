По шпалам до Губахи «Горнолыжный экспресс» как стимул для развития города Поделиться Поделиться Твитнуть

В минувшую субботу, 7 декабря, в Губахе официально открыли горнолыжный сезон. В этот день свой первый рейс совершил «Горнолыжный экспресс» до Губахи. Вагоны экспресса оформлены в соответствующей тематике, внутри оборудованы места для перевозки снаряжения, есть детская зона и зона для фотографирования. Эксперты отмечают, что появление такого электропоезда будет способствовать повышению привлекательности территории и развитию внутреннего туризма.

На многих федеральных сайтах туристам предлагают покорять горнолыжные склоны Губахи. Территорию описывают как красивую и снежную. Это заметили ещё в 80-е годы прошлого века, и на склоне Рудянского споя появилась горнолыжная база, где проводились III Всероссийские зимние студенческие игры.

С тех пор поток туристов, предпочитающих активный отдых, только растёт. Горнолыжная база со временем стала полноценным комплексом, точкой притяжения на карте Пермского края. Кроме того, она содействует повышению туристической привлекательности самого города. Увеличившийся поток туристов, в свою очередь, способствует развитию сопутствующей инфраструктуры — гостиничного бизнеса, сферы общественного питания и других услуг.

Если удобство внутри комплекса — это забота руководителей горнолыжной базы «Губаха», то обустройство внешней инфраструктуры относится к сфере полномочий краевого правительства. Понимая, каким успехом у лыжников и сноубордистов пользуются горнолыжные курорты, губернатор Пермского края Максим Решетников дал поручение подведомственным структурам разработать план мероприятий для улучшения их доступности. Он включает в себя мероприятия по газо- и электроснабжению, развитию транспортной инфраструктуры. План рассчитан до 2025 года. В числе приоритетных мест спортивного отдыха — горнолыжный комплекс «Губаха». «Последние годы совместно с региональной и муниципальной властью мы занимаемся комплексным развитием территорий Кизеловского угольного бассейна, — говорит депутат краевого парламента, председатель совета директоров ПАО «Метафракс» Армен Гарслян. — Крупнейшие инвестиционные проекты компании «Метафракс» обеспечат город квалифицированными кадрами и гарантируют развитие на десятилетия вперёд».

К реализации намеченных планов приступили в сжатые сроки. И уже 7 декабря, в день открытия горнолыжного сезона 2019/20 года, совершил свои первые рейсы «Горнолыжный экспресс», следующий от станции Пермь II до станции Углеуральской. Там пассажиры электропоезда пересаживаются в зафрахтованный автобус, который везёт их к подножию губахинского склона. «Я считаю, что такой экспресс будет удобен в первую очередь для любителей горнолыжного спорта, — говорит министр территориального развития, бывший глава Губахинского округа Александр Борисов. — Если рассматривать проект шире, то произойдёт разгрузка автомобильной трассы, снизится аварийность на дорогах. Мне кажется, что даже те, у кого есть машины, предпочтут воспользоваться услугами экспресса: можно с комфортом и за относительно низкую цену (690 руб.) добраться от Перми до Губахи». Он отмечает, что время на дорогу составляет всего три с половиной часа, а электропоезд стилизован в рамках горнолыжной тематики: к разработке дизайн-проекта привлекались представители горнолыжного комплекса.

Борисов полагает, что в перспективе нужно развивать и сеть автобусных маршрутов, для того чтобы жители Пермского края могли спланировать отдых выходного дня. По его словам, их должно быть не меньше 20. «Горнолыжный экспресс» появился благодаря синергии краевых властей и руководства АО «РЖД», — отмечает глава минтера. — Он является первым пробным проектом большой программы развития внутреннего туризма».

Кроме того, экспрессом могут пользоваться не только туристы, но и жители Губахи и близлежащих городов. Это существенно сэкономит время в дороге.

«Горнолыжный экспресс» будет курсировать по субботам и воскресеньям в зимний период. В нём предусмотрено четыре вагона с местом для хранения снаряжения и зоной для фотографий. Иван Малахов, директор туристического центра «Губаха», полагает, что запуск экспресса позволит сделать комплекс более доступным для жителей Перми и гостей из других регионов: «Комфортабельные вагоны с местами для перевозки снаряжения и детской зоной, удобное расписание, демократичная цена билета — всё это будет способствовать увеличению количества туристов. Мы заинтересованы в развитии инфраструктуры территории и готовы поддерживать такие проекты».