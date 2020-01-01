Елена Лодыгина журналист В Перми задержаны четыре авиарейса — до Москвы, Санкт-Петербурга, Ноябрьска и Самары Задержки произошли по причине позднего прибытия воздушного судна Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В аэропорту Большое Савино в среду, 30 декабря, произошли задержки двух авиарейсов авиакомпании «Победа» ДР-434 сообщением Пермь — Москва (Внуково), ДР-570 сообщением Пермь — Санкт-Петербург, а также двух авиарейсов авиакомпании «UVT-aero»: ЮВ-575 сообщением Пермь — Ноябрьск и ЮВ-245 сообщением Пермь — Самара. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Причиной задержек называется позднее прибытие воздушного судна.

Общее количество ожидающих вылетов пассажиров составило 398 человек. Среди них 29 несовершеннолетних.

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