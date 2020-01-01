«Единая Россия» исполняет желания детей по всей стране в рамках всероссийской благотворительной акции «Ёлка желаний» Поделиться Поделиться Твитнуть

Детские мечты исполняют депутаты всех уровней, весь актив партии в регионах и руководство «Единой России».«Единая Россия» участвует в акции второй год подряд. Партийные «Ёлки желаний» установлены во всех региональных отделениях, сообщает пресс-служба регионального исполкома партии «Единая Россия» в Прикамье.

В Пермском крае на сегодняшний день около 200 жителей Прикамья поделились своими мечтами, которые сейчас в виде записок размещены на ёлках в здании администрации губернатора Пермского края и в здании аэровокзала Пермь.

Постепенно они будут пополняться новыми записками. ​Мечты будут исполнены до 28 февраля. Ёлка с пожеланиями также расположилась в региональном исполнительном комитете партии «Единая Россия» в г. Перми.

Депутаты — члены фракции «Единая Россия» в Государственной думе от Пермского края — Игорь Шубин, Дмитрий Сазонов, Алексей Бурнашов, Дмитрий Скриванов, а также депутат Законодательного собрания Пермского края Николай Дёмкин исполнили желания десяти детей со всего региона. Ребята получили синтезатор, велосипеды, планшет, шведскую стенку и другие подарки.

Вячеслав Григорьев, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Пермского края: «Приятно наблюдать, что всероссийская акция «Ёлка желаний» год от года только набирает обороты, всё больше желающих появляется совершенно бескорыстно стать волшебниками. Это чудо, когда видишь, какая радость и свет появляются на лицах детей, заветная мечта которых осуществилась».

Акция «Ёлка желаний» впервые прошла в 2018 году. Тогда было исполнено почти восемь тысяч детских желаний. В этом году — уже больше десяти тысяч. Свои мечты на «Ёлке желаний» оставляют тяжелобольные дети, дети-инвалиды и ребята из малоимущих семей. Исполнить их можно до конца февраля 2021 года.

В этом году праздник для тех, кому нужна поддержка, организуют и волонтёры «Единой России»: по всей стране они украшают ёлки в ковид-госпиталях, привозят подарки семьям медиков и ветеранам, устраивают праздники в интернатах для детей. В новогодние каникулы в обычном режиме продолжат работу волонтёрские центры партии — добровольцы будут обеспечивать медиков горячими обедами, развозить их по вызовам к пациентам, помогать в приёмных покоях больниц, доставлять продукты и лекарства больным на дом.





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