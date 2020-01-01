Наталья Радкевич На главу прикамского поселения прокуратура подала в суд за то, что тот подписывал документы о своих премиях Суд признал недействительными эти части положения об оплате труда Поделиться Поделиться Твитнуть

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Пермский краевой суд рассмотрел и удовлетворил административное исковое заявление первого заместителя прокурора края о признании недействующим в части положения об оплате труда главы Двуреченского сельского поселения. Об этом сообщает прокуратура Пермского края.

Установлено, что Совет депутатов Двуреченского сельского поселения Пермского муниципального района в 2019 году утвердил нормативный правовой акт, отдельные положения которого предусматривали выплату материальной помощи и премий главе поселения. При этом документ о выплате сумм подписывался самим же главой.

«Учитывая противоречие Федеральному закону №131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», прокурор направил в суд соответствующий иск. Отдельные нормы правового акта — положения об оплате труда главы Двуреченского сельского поселения признаны недействующими», — пояснили в прокуратуре.

Отметим, что решение суда в силу не вступило.

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