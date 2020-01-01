Мария Сыропятова В Перми открылась ещё одна лаборатория для проведения исследований на COVID-19 Она размещена на базе клиники «РЖД-Медицина» Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

Во вторник, 29 декабря, в клинико-диагностическом блоке ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» в Перми открылась ПЦР-лаборатория, где будут проводить исследования на выявления COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Свердловской железной дороги.

Лаборатория будет проводить исследования для «ковидного госпиталя», действующего на базе больницы, для прикреплённых граждан, железнодорожников, а также «в рамках платных медицинских услуг».

Для организации лаборатории выполнено эпидемиологическое зонирование (разделение) помещений, смонтирована специальная вентиляционная система. Лабораторию оснастили необходимым оборудованием и медицинской мебелью. В штат больницы дополнительно приняты два врача и четыре фельдшера-лаборанта.

Планируемая мощность на первом этапе — около 300 исследований в день с дальнейшим наращиванием до 600. Метод ПЦР позволяет выявлять РНК коронавируса SARS-Cov-2 и обнаруживать заболевание уже на ранних стадиях, что очень важно для экстренной диагностики.

Напомним, что пермский стационар больницы «РЖД-Медицина» с ноября 2020 года работает с ковид-положительными пациентами. Среди подведомственных краевому минздраву лабораторий тесты на ковид проводят в лаборатории краевой клинической больницы, центра СПИДа, краевой клинической инфекционной больницы, Пермской краевой станции переливания крови.

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