«Уралкалий» занял лидирующие позиции в ESG-индексах РСПП «Ответственность и открытость» и «Вектор устойчивого развития» Поделиться Поделиться Твитнуть

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) включил ПАО «Уралкалий» в список российских компаний-лидеров в области устойчивого развития, корпоративной ответственности и отчётности. По итогам 2020 года «Уралкалий» вошёл в ESG-индексы РСПП «Ответственность и открытость» (высшая Группа А) и «Вектор устойчивого развития», сообщает пресс-служба компании.

Индекс «Ответственность и открытость» анализирует качество раскрытия в публичной корпоративной отчётности информации о деятельности промышленных предприятий в сфере корпоративной социальной ответственности, а также определяет направления, приоритетные для лидеров российского бизнеса в области устойчивого развития.

Индекс «Вектор устойчивого развития» анализирует динамику деятельности компаний, его основная цель — оценка изменений основных социально-экономических и экологических показателей предприятий за определённый период времени.

Индексы РСПП по устойчивому развитию, корпоративной ответственности и отчётности составляются с 2014 года. Цель проекта — создание инструментария независимой оценки деятельности компаний с целью продвижения системного представления об устойчивом развитии и корпоративной ответственности, а также повышения уровня прозрачности и качества управления в этой области.

С 2017 года индексы РСПП включены в международную базу данных по рейтингам и индексам в области устойчивого развития.

Устойчивое развитие оценивается в трёх отдельных категориях — Environmental, Social, Governance, которые называют критериями ESG. Оцениваются экологическая, социальная и управленческая устойчивость компаний. Делается акцент на приверженность компаний ответственному ведению своей деятельности в экологической, социальной и экономической сферах.

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