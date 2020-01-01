Алиса Окулова Судебные приставы взыскали с жителей Прикамья более 7,5 млн руб. за нарушение эпидемнорм Всего за этот год поступило 1,5 тыс. исполнительных производств Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За 2020 год судебные приставы Прикамья фактически окончили около 1,5 тыс. исполнительных производств по административным штрафам. Об этом сообщает пресс-служба ФССП России по Пермскому краю.

За время же пандемии в подразделения судебных приставов поступило более 405 постановлений о взыскании административных штрафов за нарушение санитарно-эпидемиологических норм.

Для взыскания задолженностей приставы применили ряд принудительных и ограничительных мер. Например, вынесение исполнительских сборов, обращение взыскания на личные счета в банковских организациях, запрет на регистрационные действия в отношении имущества неплательщиков. Таким образом удалось взыскать с жителей края почти 7,5 млн руб.

Отметим, что на заседании регионального оперштаба по борьбе с распространением коронавируса и. о. министра территориальной безопасности Пермского края Игорь Гончаров рассказал, что с начала декабря было составлено 2604 протокола, с начала апреля — более 32 тыс. протоколов за нарушение противоэпидемических мер.

Тогда же глава краевого управления Роспотребнадзора Виталий Костарев сообщил, что за прошлую неделю сотрудники ведомства проверили на выполнение эпидемтребований 282 объекта региона, в 87 были выявлены нарушения. Судом было наложено штрафов на общую сумму 1,85 млн руб.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.