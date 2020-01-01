В ЖК «Гулливер» открыт парк, построенный застройщиком по соглашению с властями Застройщик ЖК «Гулливер» выполнил все социальные обязательства по соглашению с администрацией Перми и правительством Пермского края Поделиться Поделиться Твитнуть

В Перми открылся новый муниципальный парк, расположенный в ЖК «Гулливер», центральный вход в парк расположен между домами на ул. Революции, 50 и 52. С 28 декабря вход на территорию парка свободный, отмечают в краевом минстрое.

Новое общественное пространство появилось в центре города благодаря взаимодействию застройщика «КОРТРОС» с краевыми и муниципальными властями. Передача парка в муниципальную собственность стала завершающим этапом в реализации условий трёхстороннего соглашения.

Напомним, соглашение было заключено в 2017 году. Застройщик взял на себя повышенные социальные обязательства и обещал построить детский сад, парк и передать городу площадку под строительство школы в центре города.

В декабре 2019 года компания завершила строительство детского сада на 160 мест, объект был передан в муниципальную собственность. Под строительство общеобразовательного учреждения выкуплена и передана городу площадка рядом с гимназией №17 в Перми. Там будет построен новый корпус гимназии. Кроме того, застройщик передал городу памятник актёру Георгию Буркову, установленный в парке, и спортивную площадку для школы №9.

Приёмку нового парка провели временно исполняющий полномочия главы Перми Алексей Дёмкин, министр строительства Пермского края Андрей Колмогоров, временно исполняющий полномочия председателя Пермской городской думы Дмитрий Малютин и депутат Пермской городской думы Алексей Грибанов. Экскурсию по парку провёл Анатолий Маховиков, гендиректор АО «КОРТРОС-Пермь».

В подарок городу Анатолий Маховиков вручил сертификат на 300 саженцев, которые будут высажены на территории социальных объектов весной 2021 года. «Мы передаём муниципалитету парк, оборудованный необходимой инфраструктурой: асфальтированными дорожками, скамейками, малыми архитектурными формами, игровой зоной, спортивной зоной, площадкой для выгула собак. При строительстве сохранены здоровые деревья и дополнительно высажены новые, но мы понимаем, что этот парк и другие зелёные пространства необходимо развивать, поэтому в честь будущего юбилея Перми передаём сертификат на 300 саженцев», — прокомментировал Анатолий Маховиков.

Андрей Колмогоров отметил, что совместная работа застройщиков с краевыми и муниципальными властями должна продолжаться. «Это положительный опыт взаимодействия, благодаря которому в центре Перми создана комфортная городская среда: построены жилые дома, обеспеченные инфраструктурой. Благодаря совместной работе год назад в центре города появился новый детский сад, а теперь откроется и парк. Этот опыт показывает, что взаимодействие застройщиков и властей позитивно влияет на развитие города и края, и оно должно быть продолжено для повышения комфорта жизни граждан. Отмечу, что социально ответственные застройщики имеют конкурентное преимущество, люди обращают внимание на социальную инфраструктуру и доверяют девелоперам, которые готовы её обеспечить. Поэтому взаимодействие в рамках трёхстороннего соглашения позитивно для всех сторон», — прокомментировал Андрей Колмогоров.

Во время приёмки парка Алексей Дёмкин подтвердил, что парк планируется назвать в честь актёра Георгия Буркова. Эту идею ранее предложил застройщик, её поддержал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Необходимый пакет документов для рассмотрения вопроса на Совете по топонимике уже готов.

«С каждым годом городская среда в Перми становится всё более комфортной и современной. Муниципалитет вкладывает значительные ресурсы в преображение общественных пространств. К юбилею Перми планируется отремонтировать порядка 30 парков и скверов в районах. В этом парке будет оборудована навигация», — отметил Алексей Дёмкин.

Как сообщили в администрации Перми, к 2023 году в Перми планируется построить в разных районах города пять новых скверов, провести реконструкцию ещё пяти, а также завершить капитальный ремонт девяти мест отдыха горожан. Всего же ремонтом планируется охватить порядка 30 парков и скверов.

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