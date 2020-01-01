Елена Синица В Прикамье массовая вакцинация от COVID-19 начнётся во второй декаде января Вакцинация будет проводиться на бесплатной и добровольной основе Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

Массовая вакцинация от коронавируса в Пермском крае запланирована на вторую декаду января. Ставить прививку будут бесплатно, на добровольной основе. Об этом сообщает краевое правительство.

В первую очередь прививки начнут делать работникам медицинских, образовательных организаций, а также сотрудникам организаций социального обслуживания и МФЦ. Кроме этого, в числе первых предлагается привиться гражданам с хроническими заболеваниями.

Вакцинация этих категорий граждан начнётся уже 5 января. Необходимо пройти предварительную запись: по телефонам регистратур поликлиник, на сайтах госуслуг или k-vrachu.ru.

Недавно в Пермский край поступило 1,9 тыс. комплектов доз вакцины «Спутник V». Они поступили в пермские городские клинические поликлиники №№2, 4, 5, городскую клиническую поликлинику города Перми, городскую поликлинику №7, городскую клиническую больницу им. С. Н. Гринберга — по 250 комплектов в каждое учреждение, и в клиническую больницу Свердловского района — 150 доз.

В начале 2021 года также ожидается поступление порядка 108 тыс. комплектов вакцины. Тогда вакцинация будет предложена всем желающим.

По данным на вторник, 29 декабря, в регионе привито 1,6 тыс. сотрудников медицинских учреждений, преимущественно — из «красных» зон (в том числе 70 —двукратно). Из них в Чайковском — 215, и Березниках — 255.

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