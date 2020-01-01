Елена Лодыгина журналист Авиакомпанию «Уральские авиалинии» оштрафовали за отмену рейса Симферополь — Пермь Компанию привлекли к административной ответственности за повторное совершение правонарушения Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Роспотребнадзор оштрафовал авиакомпанию «Уральские авиалинии» за отмену нескольких рейсов в разные города России. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

В частности, в сентябре-октябре авиаперевозчик неоднократно отменял рейсы Челябинск — Москва, Симферополь — Пермь, Симферополь — Барнаул и Москва — Сочи, обосновывая это оптимизацией движения воздушного парка.

В отношении авиаперевозчика было возбуждено административное дело по ч. 2 ст. 14.4 КоАП РФ (повторное совершение административного правонарушения по оказанию населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов). По результатам рассмотрения постановления прокурора Роспотребнадзор оштрафовал авиаперевозчика на 30 тыс. руб.

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