Елена Лодыгина журналист В Пермском крае от коронавируса умерла фельдшер станции скорой помощи Она работала с высокими нагрузками в пункте временного размещения бригад в Чёрмозе Поделиться Поделиться Твитнуть

Валентина Бородина. Фото:vk.com/skoraya_perm

В городе Чёрмозе Ильинского городского округа от коронавируса скончалась фельдшер скорой помощи Валентина Бородина. Она работала в пункте временного размещения бригад Гайвинской подстанции. 21 декабря она почувствовала недомогание и не вышла на работу. Через день её госпитализировали в отделение для больных коронавирусом, но лечение не помогло. 26 декабря Валентины Бородиной не стало. Об этом в соцсетях сообщает Пермская станция скорой помощи.

Точная причина смерти женщины не называется. Известно, что Валентина Бородина работала с высокой нагрузкой, на двух ставках.

В пункте временного размещения бригад она работала с 1 декабря 2019 года. До этого много лет трудилась в Чёрмозской городской больнице (с 1992 по 2019 год). В разное время работала также медсестрой по приёму и передаче вызовов станции неотложной медицинской помощи и фельдшером скорой медицинской помощи. С 30 января 2013 года по 30 ноября 2019 года была старшим фельдшером скорой медицинской помощи.







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