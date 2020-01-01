Волонтёрские центры «Единой России» в новогодние каникулы будут работать в обычном режиме Поделиться Поделиться Твитнуть

Десятки тысяч активистов в разных регионах страны в оставшиеся до 31 декабря дни помогают создать новогоднее настроение там, где его не хватает. Волонтёры украшают ковид-госпитали, устанавливают ёлки во дворах больниц, передают в «красные зоны» праздничные продуктовые наборы, сообщает пресс-служба регионального исполкома партии «Единая Россия» в Пермском крае.

Региональное отделение «Единой России» в Пермском крае совместно с волонтёрским центром партии проводят акцию «Добрый Новый год». Партийцы приезжают в детские больницы или отделения с подарками, ёлками и игрушками, украшают помещения. Таким образом для детей, проходящих лечение, создаётся праздничная обстановка прямо в больницах.

Вячеслав Григорьев, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Пермского края:

— Акция «Добрый Новый год» и другие предновогодние акции продолжаются. Праздничные наборы волонтёры вручают участникам и инвалидам Великой Отечественной войны. В рамках проекта «Ёлка желаний» дети оставляют свои пожелания на одноимённом сайте, а в роли волшебников часто выступает депутатский корпус «Единой России».

В новогодние каникулы волонтёрские центры продолжат работать в обычном режиме — обеспечивать медиков горячими обедами, развозить их по вызовам к пациентам, помогать в приёмных покоях больниц, доставлять продукты и лекарства больным на дому. В праздники помощь может понадобиться большому количеству людей, сказал, обращаясь к добровольцам и коллегам в ходе Социального онлайн-форума «Единой России» 14 декабря председатель партии Дмитрий Медведев. И попросил волонтёров в эти дни «активно работать».

Президент Владимир Путин, который также принял участие в форуме, отметил, что «Единая Россия» включилась самым активным образом в преодоление трудностей, с которыми столкнулась страна в период борьбы с коронавирусной инфекцией, и это — чрезвычайно важная вещь. «Вы сейчас на правильном пути находитесь. И я хочу вам искренне пожелать успехов», — заключил президент.

Волонтёрские центры «Единой России» развёрнуты во всех регионах страны. Они объединяют более 90 тыс. добровольцев.

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