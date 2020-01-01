Елена Лодыгина журналист Техобследованием строительных конструкций манежа «Пермь Великая» займётся челябинская компания В ходе расторговки контракта стоимость работ снизилась в 20 раз Поделиться Поделиться Твитнуть

Здание футбольного манежа «Пермь Великая»

Дмитрий Енцов

Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края подвело итоги аукциона на услуги по обследованию технического состояния строительных конструкций крытого футбольного манежа «Пермь Великая» с начальной максимальной ценой контракта 4,5 млн руб.

Победителем аукциона стало ООО «Южно-Уральский центр Промстройэкспертиза» из Челябинска, предложившее выполнить работы за 225 тыс. руб. Таким образом, стоимость работ снизилась в 20 раз.

Напомним, на участие в аукционе заявились 38 компаний. Лишь шесть из них были допущены к участию в аукционе. По условиям аукционной документации, обследование технического состояния конструкций здания проводится с целью определения механической безопасности футбольного манежа и возможности его дальнейшей эксплуатации.

Инструментальное обследование основных конструктивных элементов здания будет проводиться с оформлением технического заключения. Обследованию подлежат фундаменты и основание здания, вертикальные конструкции (колонны, диафрагмы), горизонтальные конструкции (плиты перекрытия/покрытия, балки), наружные ограждения (стены), перегородки, несущие конструкции, стальные конструкции типа Honco, полы, окна и двери, отделочные покрытия, лестницы, а также инженерные коммуникации (отопление и вентиляция).

В ходе проведения работ подрядчик должен определить прочностные характеристики строительных материалов: фундаментов, колонн, стеновых блоков, раствора кладки. Все работы должны быть выполнены до 31 марта 2021 года.

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