Елена Лодыгина журналист Краевые власти заказали обследование техсостояния конструкций манежа «Пермь Великая» Эксперты должны сделать выводы о безопасности здания Поделиться Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края объявило аукцион на оказание услуг по инструментальному обследованию технического состояния строительных конструкций (фундаментов, колонн, балок, плит перекрытия и покрытия) объекта «Крытый футбольный манеж г. Перми» на ул. Куйбышева, 126а. Начальная максимальная цена контракта составила 4,5 млн руб.

Как сказано в конкурсной документации, обследование технического состояния конструкций здания проводится с целью определения механической безопасности футбольного манежа и формирования выводов о его дальнейшей безопасной эксплуатации.

Инструментальное обследование основных конструктивных элементов здания будет проводиться с оформлением технического заключения. Обследованию подлежат фундаменты и основание здания, вертикальные конструкции (колонны, диафрагмы), горизонтальные конструкции (плиты перекрытия/покрытия, балки), наружные ограждения (стены), перегородки, несущие конструкции, стальные конструкции типа Honco, полы, окна и двери, отделочные покрытия, лестницы, а также инженерные коммуникации (отопление и вентиляция).

В ходе проведения работ подрядчик должен определить прочностные характеристики строительных материалов: фундаментов, колонн, стеновых блоков, раствора кладки. Все работы должны быть выполнены до 31 марта 2021 года. На участие в аукционе заявились 38 компаний.

Напомним, крытый футбольный манеж «Пермь Великая» фактически был построен в 2017 году, но сроки его открытия многократно переносились из-за обнаруженных недочётов. В частности, Госпожнадзор предъявлял претензии к недоработкам в области пожарной безопасности, затем предъявлялись претензии к несущим конструкциям, на которых были обнаружены трещины. Официальное открытие манежа состоялось 30 марта 2019 года.



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