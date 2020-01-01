Наталья Радкевич Менеджера стройкомпании обвиняют в хищении у дольщиков 12 млн руб. Она тратила деньги на покупку лотерейных билетов Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Чайковская городская прокуратура Пермского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении менеджера строительной организации, которая обвиняется в совершении десяти преступлений, предусмотренных ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»), ч. 3, 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение»).

По версии следствия, обвиняемая заключала с гражданами договоры участия в долевом строительстве жилого дома на ул. Декабристов, 36а в Чайковском. В частности, в период с 2018–2019 годов женщина заключила с гражданами от имени организации десять договоров на приобретение квартир. Однако, получив от клиентов суммы в размере от 1 млн до 1,5 млн руб., она их тратила на себя. В частности, как утверждает прокуратура, на покупку лотерейных билетов.

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