Григорий Серёдкин В Ленинском и Индустриальном районах Перми открылись новогодние ярмарки Торговые комплексы проработают до 30 декабря Поделиться Поделиться Твитнуть

В Ленинском и Индустриальном районах Перми 28 декабря открылись новогодние ярмарки (0+). Об этом сообщает пресс-служба городской мэрии.

В Ленинском районе торговый комплекс открылся рядом с ТЦ «Айсберг Модерн» на ул. Попова, 22. В Индустриальном районе — рядом с ДК им. Гагарина на ул. Мира, 39. Они будут работать до 30 декабря. Время работы — с 12:00 до 20:00.

На ярмарках горожане и гости краевой столицы смогут приобрести всё для новогоднего стола: домашние колбасы, мясные деликатесы, полуфабрикаты (пельмени, котлеты, вареники, сырники), сушёные ягоды и грибы, молочную продукцию, леденцы и расписные пряники. А также сувениры и подарки, изготовленные руками пермских мастеров.

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