Пермские ЗАГСы в праздники будут работать в дежурном режиме по очереди Для всех отделов 1 января — выходной, затем — по спецграфику Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Управление ЗАГС администрации Перми озвучило режим работы в новогодние выходные.

Так, 31 декабря будет обычным рабочим днём для всех отделов — с 9:00 до 17:00.

Далее, 1 января для всех отделов — выходной, а со 2 января отделы будут работать по дежурному графику с 09:00 до 17:00 (обед — с 13:00 до 13:50).

В частности, 2 января будут работать Дзержинский и Орджоникидзевский отделы. 3 января — Индустриальный и Ленинский отделы, 4 января — Свердловский отдел ЗАГС, 5 января — Орджоникидзевский и Индустриальный отделы. 6 января — Ленинский отдел, 7 января — выходной для всех отделов, 8 января — Мотовилихинский и Орджоникидзевский, 9 января — Кировский и Свердловский, 10 января — выходной. С 11 января — по обычному графику.

Напомним, ранее власти объявляли режим работы общественного транспорта и медучреждений в новогодние праздники.

В частности, 1 января на линии выйдут 50% автобусного парка, а в остальные дни все маршруты будут работать по воскресному графику.

Что касается медучреждений, то стационары, травмпункты, скорая медицинская помощь, санитарная авиация будут работать в круглосуточном режиме. Также все праздничные дни будет круглосуточно работать экстренная стоматологическая помощь, которая находится на ул. Братьев Игнатовых, 4 в Перми.

С 1 по 10 января службы неотложной помощи при поликлиниках в Пермском крае будут работать ежедневно с 8:00 до 24:00. Также в новогодние праздники в поликлиниках будут работать несколько врачей, 2, 5 и 8 января с 8:0 до 18:00 принимать пациентов будут дежурные терапевты, педиатры и акушеры-гинекологи.





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