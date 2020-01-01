Минздрав определил режим работы медучреждений в новогодние дни Поделиться Поделиться Твитнуть

Виктор Михалев

В Перми и в Пермском крае в период зимних каникул стационары, травмпункты, скорая медицинская помощь, санитарная авиация будут работать в круглосуточном режиме. Также все праздничные дни будет круглосуточно работать экстренная стоматологическая помощь, которая находится на ул. Братьев Игнатовых, 4 в Перми. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на доклад и. о. министра здравоохранения Пермского края Анастасии Крутень во время заседания краевого правительства 11 декабря.

По её словам, с 1 по 10 января службы неотложной помощи при поликлиниках в Пермском крае будут работать ежедневно с 8:00 до 24:00. Также в новогодние праздники в поликлиниках будут работать несколько врачей. 2, 5 и 8 января с 8:0 до 18:00 принимать пациентов будут дежурные терапевты, педиатры и акушеры-гинекологи. С 25 декабря текущего года до 10 января 2021 года краевые службы медицины катастроф будут переведены в режим повышенной готовности.

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