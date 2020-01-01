Елена Синица Части медиков, переболевших COVID-19 с осложнениями, будут давать инвалидность Приказ вступил в силу 27 декабря Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

Развитие осложнений после болезни, вызванной COVID-19, будет считаться причиной инвалидности для медиков, работавших с больными коронавирусом. Об этом сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на приказ Минздрава РФ.

Инвалидность будет установлена в случае если медицинский работник заразился коронавирусом во время исполнения трудовых обязанностей. Отмечается, что болезнь должна быть подтверждена лабораторно или решением врачебной комиссии на основании компьютерной томографии лёгких.

Такое нововведение касается не только врачей, но и среднего и младшего медперсонала и водителей «скорой помощи». Соответствующий приказ вступил в силу 27 декабря.

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