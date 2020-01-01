Из-за снегопада пробки в Перми достигли восьми баллов Наиболее напряжённая ситуация наблюдалась в 9 утра Поделиться Поделиться Твитнуть

По данным сервиса «Яндекс. Пробки», в Перми утром 28 декабря наблюдалась наименее благоприятная дорожная ситуация за последнее время. В 9 утра сервис показывал затруднения движения на восемь баллов из десяти. При этом больше всего трудностей у автовладельцев возникали с выездом из отдалённых микрорайонов в сторону центра.

К 10 утра ситуация чуть улучшилась — до шести баллов, но, по прогнозу сервиса, к 14:00 ситуация вновь может вернуться к восьми баллам.

Основная причина пробок — в мощном снегопаде, который с короткими перерывами продолжается с вечера субботы, 26 декабря. Из-за этого в выходные и понедельник на уборку снега выведена практически вся имеющаяся техника: 200 ед. плюс 300 рабочих.

При этом синоптики отмечают, что к вечеру начнётся серьёзное похолодание, что может привести к образованию наледи.

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