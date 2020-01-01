В Пермь пришёл самый мощный снегопад нынешней зимы К утру понедельника может выпасть до 15 мм осадков Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермь с вечера субботы пришёл активный циклон, вызывающий мощные снегопады. При этом, как уточнили в ГИС-центре ПГНИУ, движение циклона замедляется в связи с тем, что ему препятствует мощный антициклон над Зауральем, как итог — зона осадков остановится над Пермским краем как минимум до понедельника.

Итоговое количество осадков в Перми составит от 10 мм до 15 мм. По юго-западу края может выпасть локально до 15–17 мм, то есть больше трети месячной нормы. Высота снежного покрова к утру понедельника в Перми превысит 30 см. То есть на данный момент это самый мощный снегопад в Перми с начала нынешней зимы.

В горадминистрации Перми отметили, что в воскресенье на улицах города работают более 200 единиц снегоуборочной техники и 300 рабочих.

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