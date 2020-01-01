В Перми на неделе резко похолодает до –31°
Смена температуры произойдёт уже вечером в понедельник
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Наступившая неделя будет самой холодной в нынешнюю зиму на данный момент.
Как отмечает Гидрометцентр РФ, уже начиная со второй дня понедельника произойдёт резкое похолодание: в ночь на вторник температура упадёт до –22°.
Самым холодным днём недели станет среда, 30 декабря, когда температура воздуха упадёт до –27°, а той же ночью — до –31°.
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