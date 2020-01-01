В Пермском крае пять вагонов перевернулись после столкновения поезда с газовозом Виновным, предварительно, является водитель газовоза Поделиться Поделиться Твитнуть

В субботу, 26 декабря, на железнодорожном переезде путей АО «Вижайский каменный карьер» в районе станции Бисер водитель автомобиля-газовоза MAN TGS не справился с управлением и врезался в маневровый поезд, гружённый щебнем. Об этом сообщали в Уральской транспортной прокуратуре.

После этого опрокинулись пять вагонов с щебнем, пострадавших участников ДТП нет. При этом для ликвидации последствий аварии пришлось привлекать спецтехнику РЖД.







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