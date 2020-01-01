Елена Лодыгина журналист В Пермском крае выявлен 331 новый случай заражения COVID-19 За сутки скончались от коронавируса 14 человек Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Роспотребнадзор опубликовал новые данные по заболеваемости коронавирусом в Пермском крае. В регионе выявлен 331 новый случай заражения COVID-19: 75 человек проходят лечение в больницах, 256 — амбулаторно.

Ежесуточный прирост больных составил 1,2%, коэффициент распространения болезни составляет 1,0. Из новых заболевших коронавирусом заразились 147 мужчин, 184 женщины и 14 детей. Из взрослого населения: от 15 до 29 лет — 25 человек, от 30 до 49 лет — 80 человек, 136 — в возрасте 50–64 года, и 76 человек — старше 65 лет.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 28 978 человек. Всего за минувшие сутки от коронавируса скончались 14 пациентов. Общее количество умерших достигло 1076 человек.

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