Елена Лодыгина журналист В Перми объявлен очередной конкурс на строительство нового здания Пермской галереи Итоги конкурса будут подведены после 29 января 2021 года Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба министерства строительства и архитектуры Пермского края

Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края 25 декабря объявило новый конкурс на разработку рабочей документации и строительство нового здания Пермской галереи. Начальная максимальная цена контракта составила 4, 231 млрд руб.

Как сказано в конкурсной документации, подрядчик должен сдать объект в эксплуатацию в 2023 году. Новое здание галереи включено в перечень приоритетных объектов, реализуемых в рамках проекта «Пермь-300».

Строительство нового пятиэтажного здания будет вестись на ул. Советской, 1. Площадь объекта составит 21,6 тыс. кв. м — в семь раз больше сегодняшней площади галереи, что позволит организовать новые экспозиции с применением современных технологий. Экспозиции пополнятся новыми разделами: кабинетами графики, нумизматики, стекла и фарфора, редкостей, появятся также бронекладовая, советское искусство, русская скульптура, история музея, народное искусство Пермского края.

Кроме того, в новом здании будет организован образовательный центр, библиотека музея, научный архив, хранилище и реставрационные мастерские. В образовательном центре будут проходить мастер-классы по живописи, графике, гончарному делу и др. В библиотеке будет размещено порядка 30 тыс. книг фонда галереи. Открытым для исследователей станет научный архив, включающий порядка 6 тыс. дел.

Напомним, данный конкурс на строительство нового здания Пермской галереи является четвёртым по счёту. Первый был признан несостоявшимся, так как не было подано ни одной заявки. Победителем второго стало ООО «РСК-Ренессанс», предложившее выполнить все работы за 4,1 млрд руб. Но краевые власти отказались заключать контракт, так как победитель предоставил недостоверные сведения по одному из своих объектов.

Третий конкурс был отменён по решению Пермского УФАС. В ходе внеплановой проверки были выявлены нарушения в способе закупки — запрос предложений. Нарушения также были выявлены в конкурсной документации, где ненадлежащим образом были установлены виды и объёмы работ, которые подрядчик должен выполнять самостоятельно и согласовывать с заказчиком.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.