Краевые власти отказались заключать договор на строительство галереи с «РСК-Ренессанс» Минзакупок обнаружило в заявке подрядчика ложные данные Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство закупок Пермского края провело анализ заявки ООО «РСК-Ренессанс», признанного победителем аукциона на разработку проектно-строительной документации и строительство Пермской художественной галереи стоимостью 4,1 млрд руб.

Напомним, ранее компания «Пересвет» из Санкт-Петербуга обратилась в ФАС с жалобой, указав на то, что победитель не обладает должным опытом работ. При этом ФАС вернула заявителю жалобу, так как компания не участвовала в торгах.

При этом один из членов конкурсной комиссии краевого министерства закупок усомнился в достоверности информации в заявке «РСК-Ренессанс». В составе заявки общества было представлено разрешение на ввод в эксплуатацию 25-этажного многоквартирного жилого дома во Владивостоке.

Краевые власти сделали запрос в администрацию Владивостока и установили, что номер предъявленного «РСК-Ренессанс» разрешения соотвествует другому объекту с другим подрядчиком.

«Следовательно, договор подряда, представленный обществом «РСК-Ренессанс» в составе заявки, также не существует, как и все акты выполненных по нему работ. На основании изложенного, аукционная комиссия отстранила «РСК-Ренессанс» от участия в торгах, а государственный контракт с ним заключён не будет», — пояснили в краевом минзакупок.

В ближайшее время минзакупок направит необходимые документы в органы внутренних дел для проведения проверки.







