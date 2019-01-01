ФАС РФ вернула «Пересвету» жалобу на торги по строительству в Перми галереи Она не была рассмотрена, так как компания не участвовала в торгах Поделиться Поделиться Твитнуть

ФАС РФ приняла решение о возврате жалобы ООО «НПО «Пересвет», которое ранее заявило о нарушениях процедуры при выборе подрядчика для разработки проектно-сметной документации и строительства Пермской государственной художественной галереи.

«Согласно доводу жалобы, заказчик неправомерно признал заявку единственного участника ООО «РСК-Ренессанс» соответствующей требованиям документации и нормам 44-ФЗ, поскольку, по мнению заявителя, у ООО «РСК-Ренессанс» отсутствует необходимый, в соответствии с Постановлением Правительства №99, опыт строительных работ.

При этом, согласно ст. 105 44-ФЗ, обжалование действий, которые совершены после начала рассмотрения заявок на участие в электронной процедуре, может осуществляться только участником закупки. Таким образом, ФАС России принято решение о возврате жалобы без рассмотрения, поскольку ООО «НПО «Пересвет» не является участником вышеуказанной закупки».

Напомним, единственная заявка на торги по строительству галереи в Перми поступила от «РСК-Ренессанс». Автор жалобы посчитал, что у этой компании нет соответствующего опыта.







