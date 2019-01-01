Компания из Санкт-Петербурга пытается отменить итоги торгов на строительство Пермской галереи Жалобу рассмотрит ФАС России Поделиться Поделиться Твитнуть

ООО «НПО «Пересвет» из Санкт-Петербурга подало жалобу на итоги аукциона на разработку проект­но-сметной документации и строительство здания Пермской художественной галереи. Об этом сообщает «Коммерсантъ. Прикамье».

На портале госзакупок жалоба не отражена.

Напомним, на аукцион максимальной стоимостью 4,1 млрд руб. поступила одна заявка от ООО «РСК-Ренессанс», признанная соответствующей требованиям. Сроки строительства — до 2023 года.

По данным Управления ФАС по Пермскому краю, рассмотрение жалобы будет проходить в головном аппарате, так как сумма закупки превышает 1 млрд руб.

По данным источника, «Пересвет» не претендовал на контракт, но может действовать в пользу другого подрядчика, который не оформил заявку в срок. Авторы жалобы указывают, что заявка компании «Ренессанс» была одобрена не всеми членами конкурсной комиссии: в тот день на заседании присутствовали три члена из пяти, а в пользу «Ренессанса» высказались только двое. Также автор жалобы указал на отсутствие у победителя торгов опыта работы по строительству таких объектов, как галерея.