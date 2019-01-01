Дмитрий Енцов журналист Краевые власти заключат контракт на строительство Пермской художественной галереи с ООО «РСК - Ренессанс» Заявка единственного участника торгов признана соответствующей требованиям Поделиться Поделиться Твитнуть

Внешний вид фасадов (проектное предложение) из акта государственной историко-культурной экспертизы



5 марта министерство закупок Пермского края подвело итоги торгов торги на разработку проектно-сметной документации и работ по строительству здания Пермской государственной художественной галереи на территории «Завода Шпагина».

По итогам рассмотрения заявку единственного участника закупки московского ООО «РСК-Ренессанс» признали соответствующей требованиям документации. Теперь власти предложат компании заключить контракт и будут ждать от неё банковскую гарантию.

Основной вид деятельности ООО «РСК-Ренессанс» — деятельность в области архитектуры. По данным Rusprofile.ru, в 2018—2019 годах компания получила 12 госконтрактов на общую сумму 1 млрд руб. Согласно этим контрактам, компания отремонтировала здания Новосибирского театра оперы и балета, Новосибирской государственной консерватории имени М. И. Глинки, Михайловского театра (Санкт-Петербург), а также провела ремонт объектов культурного наследия «Дом книги, середина XXв» (Саратов) и «Здание бывшей городской Думы, где 2 марта 1917 г. проходило первое заседание Саратовского Совета рабочих депутатов».

С учётом того, что прежние контракты не превышали 389,4 млн руб., контракт на проектирование и строительства Пермской картинной галереи является самым дорогим контрактом, который получала эта компания.

Напомним, торги на строительство галереи стоимостью 4,1 млрд руб. объявлены повторно. На первую процедуру заявок не поступило.

Источник финансирования — бюджет Пермского края. Победитель должен построить четырёхэтажное здание с одним подземным и одним антресольным этажами по проекту архитектурного бюро Speech в течение двух лет и десяти месяцев с даты заключения контракта.

Помимо экспозиций, в здании предполагаются разместить образовательный центр, открытую библиотеку, научный архив, многофункциональные залы (лекционно-киноконцертные), кафе, магазин.

Ранее эксперты сообщали «Новому компаньону», что найти компанию, которая согласится строить галерею, будет очень сложно. Причина — в 44-ФЗ (аукцион проводился в соответствии с требованиями этого закона, — Ред.), по которому работы производятся без авансовой выплаты, плюс необходимо банковское обеспечение. Ещё одной причиной эксперты назвали слишком большие риски по строительству такого сложного объекта как галерея.