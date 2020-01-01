Елена Лодыгина журналист В Перми возбуждено уголовное дело в отношении учительницы за жестокое обращение с ученицей Происшествие случилось в одной из школ Орджоникидзевского района Поделиться Поделиться Твитнуть

В Орджоникидзевском районе Перми полиция возбудила уголовное дело в отношении учительницы по ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

По данным надзорного ведомства, происшествие случилось во время урока в начальном классе в одной из школ Орджоникидзевского района. Педагог схватила девочку за волосы, вывела её в туалет, где нанесла ребёнку несколько ударов ладонью по лицу. Проверку проводила прокуратура. Материалы были направлены в правоохранительные органы. Впоследствии было возбуждено уголовное дело. Расследование находится на контроле прокуратуры.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.