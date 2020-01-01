«Азот» оказал финансовую поддержку краевой больнице им. Вагнера Поделиться Поделиться Твитнуть

пресс-служба АО «ОХК «УРАЛХИМ»

Филиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в канун Нового года оказал благотворительную помощь краевой больнице им. Вагнера Е.А. в размере 400 тыс. руб. Денежные средства направлены на оснащение инфекционного отделения больницы необходимым оборудованием, сообщает пресс-служба предприятия.

Екатерина Кравцова, начальник пресс-центра краевой больницы им. Вагнера Е. А.:

— Благодаря финансовой поддержке мы сможем дооснастить наши инфекционные отделения для создания комфортных условий сотрудникам. Нам важно, что «УРАЛХИМ» продолжает нас поддерживать. Ведь только сообща и помогая друг другу мы сможем справиться с непростой эпидемиологической ситуацией.

Стоит отметить, что в начале развития пандемии филиал «Азот» выделил ещё полмиллиона рублей на нужды больницы. Часть этих средств была потрачена на закупку 450 единиц препарата «Интерферон Альфа» предназначенного для профилактики вирусной и коронавирусной инфекций. Противовирусными мерами филиал «Азот» также обеспечил учебные учреждения города. Депутаты-азотчики вручили детским садам, школам и Березниковскому филиалу Пермского национального исследовательского политехнического университета приборы, которые очищают и обеззараживают воздух в помещении — бактерицидные рециркуляторы.

Андрей Семенюк, директор филиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»:

— Этот год — переломный для всех. Здоровье мы стали ценить по-особенному. Медикам приходится нелегко, весь год они на передовой. Считаю нашей общей задачей помогать им в борьбе с коварным вирусом COVID-19. И не только финансово. Азотчики с первых дней пандемии строго соблюдают меры противодействия распространению вируса. Предприятие помогает своим сотрудникам и считает это неотъемлемой частью борьбы с инфекцией.

В канун Нового года филиал «Азот» выделил единовременную помощь (как компенсация затрат на лекарственные средства) каждому переболевшему сотруднику с диагнозом COVID-19.

Завод в полной мере обеспечивает работников средствами индивидуальной защиты: масками, перчатками, воздухоочистителями, дезинфицирующими средствами, термометрами. Сотрудники предприятия, у которых появились признаки ОРВИ, и контактные с ними в обязательном порядке проходят тестирование на COVID-19. На проходных предприятия установлены тепловизоры со встроенной камерой, которые измеряют температуру тела каждого, кто проходит на завод. Благодаря встроенным алгоритмам измерение происходит с одинаковой точностью как для одного человека, так и для нескольких людей в движении.

На правах рекламы

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.